Bei potenzieller Gefahr stellt sich der Körper auf Kampf ein

von Silke Kranz

Die Frage, die mir in meiner Praxis zur Zeit am häufigsten gestellt wird, ist wahrscheinlich: Frau Doktor, haben Sie etwas zum Schlafen für mich? Die Coronazeit ist wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Aus den verschiedensten Gründen sind die meisten angespannt und können nur schwer „herunterkommen“.

Die Beschwerden reichen von der genannten Schlaflosigkeit über Schweißausbrüche, Schüttelfrost, Durchfälle bis hin zu - zumindest gefühlten - Herzrhythmusstörungen. Verantwortlich dafür ist unser sogenanntes vegetatives Nervensystem. Es wird auch autonomes Nervensystem genannt, weil wir es nicht willkürlich beeinflussen können. In manchen Fällen ist das gut so, wir müssen uns zum Beispiel nicht daran erinnern, zu atmen oder unser Herz schlagen zu lassen. Manchmal steht es uns jedoch zumindest ein bisschen im Weg. Die „Steuerzentrale“ befindet sich in einem sehr alten Anteil unseres Gehirns, ist also wenig kompliziert und reagiert schnell ohne alles abzuwägen.