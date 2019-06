Bei Maturarede angeprangert: Bildungsdirektion prüft Vorwürfe gegen HTL

Die oberösterreichische Bildungsdirektion hat nach schwerwiegenden Vorwürfen eines Maturanten bei der Abschlussfeier an einer Höheren Schule in Wels Prüfungen eingeleitet. Der Absolvent machte das Klima an der Schule für vier Suizide verantwortlich und kritisierte Unterrichtsmethoden, sowie dass 40 Schüler in einer Klasse eingepfercht wurden. Ergebnisse wird es wohl erst im Herbst geben.

Die Bildungsdirektion hatte am Mittwoch bereits einen ersten Prüfbericht der Schule vorliegen, dem man weiter nachgehen werde. Demnach habe es sich um zwei Suizide von Lehrern, die nicht in Zusammenhang mit der Schule stünden, und zwei versuchte Selbstmorde von Schülern gehandelt, sagte Sprecher Herwig Kerschbaumer der APA. Einer hatte private Gründe, der andere war eine Messer-Attacke in der Aula. Das sei unter den Tisch gekehrt worden, warf der auch in der Schülervertretung aktive Maturant der Schule vor - es habe umfangreiche Aufarbeitungsmaßnahmen auch mit Schulpsychologen gegeben, hieß es aus der Bildungsdirektion.