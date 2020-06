Befreundete Nachbarn an der Grenze

Auch touristisch wurden Verbindungen geknüpft. Seit dem Oktober 2010 können etwa Wanderer und Mountainbiker auf der revitalisierten Salzstraße in die 14 Kilometer entfernte Nachbarstadt pendeln. An sonnigen Frühlings- oder Herbsttagen ist auf dem historischen Handelsweg ein reger Grenzverkehr zu beobachten. In den Wintermonaten sind vor allem die Leonfeldner Sternsteinlifte und die Langlauf-Loipen beliebte Anziehungspunkte für böhmische Skisportler.

Im Jahr 2013 werden sich beide Kommunen auch mit den Städten Freistadt und Krummau (Český Krumlov) an einer grenzüberschreitenden Landesausstellung beteiligen. Beiderseits der Grenze wird dafür fleißig gebaut und restauriert. In Bad Leonfelden fließen rund fünf Millionen Euro in Projekte wie den Umbau der alten Eybl-Häuser, des Forsterhauses, des Bürgerspitals und der Spitalskirche.