Beda mit Palme singt VolksReggae

„Jetzt ist eine gute Zeit für Musik mit Texten im Dialekt“, meint Liedermacher Peter Chalupar im Gespräch mit dem KURIER. „Es ist eine Aufbruchsstimmung spürbar, weil die Radiosender in Österreich diese Musik wieder mehr spielen.“ Bekannt wurde der 29-Jährige als Beda mit Palme und als Teil des preisgekrönten Quartetts Lalá Vocalensemble.

Chalupar kommt ursprünglich aus Windhaag bei Freistadt. Er lebt mit seiner Frau und der 15 Monate alten Tochter in Wolfsegg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck). „Wir vergessen oft, wie gut es uns hier in Oberösterreich geht. Ich bin dankbar, dass ich hier leben kann“, sagt er. Ein Liedermacher habe es mit jeder Emotion zu tun. Aber in seinen Texten findet sich meist „Gesellschaftskritik mit Hoffnungsschimmer“. Die CO2-neutrale Ein-Pflanzen-Band „Beda mit Palme“ tourt quer durchs Land und auch durch Bayern. Das Markenzeichen ist eine Zimmerpalme. Seinen Stil beschreibt Chalupar als „Bio-Akustischen-Dialekt-VolksReggae“, eine Mischung aus Volksmusik und Reggae. Als sich Chalupar vor acht Jahren als Musiker selbstständig machte, hat er als Sänger mit Gitarre angefangen. Heute spielt er auch Ziehharmonika, Mandoline und Mundharmonika. Außerdem verwendet er eine „Loop Station“, ein Gerät, mit dem Klänge wiederholt abgespielt werden, während der Musiker andere Klänge produziert.

Chalupar ist die Zusammenarbeit mit anderen Musikern wichtig. „Gemeinsam geht vieles leichter.“ Das zeige auch das erfolgreiche Projekt „Wir sind solo“ von 13 oö. Solo-KünstlerInnen. Mit den Blech Brass Brothers hat er soeben die Single „Schware Göd“ (Das schwere Geld) veröffentlicht. Gemeinsame Auftritte sind geplant, zum Beispiel am „ Woodstock der Blasmusik“ (28. Juni 2019). Seine nächsten Termine: Nexus in Saalfelden ( Salzburg, 26. 10.), Ladenbergen in Bergen (Bayern, 27. 10.), Bichl in Burghausen (Bayern, 8. 11.), Zuckerfabrik in Enns (8. 12.). www.mit-palme.at