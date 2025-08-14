Beautyeingriffe ohne Ausbildung? 43-Jährige steht in Wels vor Gericht

Eine Russin ist am Donnerstag wegen Kurpfuscherei, gewerbsmäßigen Betrugs, Urkundenfälschung und fahrlässiger Körperverletzung in Wels vor Gericht gestanden. Sie soll ohne erforderliche Ärzteausbildung Beautyeingriffe durchgeführt haben. Die 43-Jährige betonte hingegen, an einer öffentlichen Uni in Moskau Heilkunde studiert zu haben und legte dem Einzelrichter "ein Diplom" vor.

Die angebliche Ärztin soll von November 2021 bis Juli 2024 in ihrer Wohnung sowie in diversen Schönheitssalons in ganz Österreich Kundinnen Botox-, Hyaluron und Fett-Weg-Spritzen gesetzt haben, wofür sie zwischen 150 und 250 Euro verlangt haben soll. Die Mittel will sie in Apotheken bestellt oder bei Seminaren etwa in Prag, wo sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin absolviert habe, bezogen haben. Durch eine fehlerhafte Botox-Behandlung sei "bei einer Patientin eine unerwünschte Faltenbildung oberhalb einer Augenbraue entstanden, wodurch diese (fahrlässig) am Körper verletzt worden" sei, hieß es im Strafantrag. Die Frau erstattete im März 2023 in Wels bei der Polizei Anzeige, worauf die Ermittlungen begannen. Neun Fälle bekannt Zumindest neun vermeintlich illegale Behandlungsfälle wurden bekannt, der Gesamtbetrag liegt bei rund 1.500 Euro. Bei einer Hausdurchsuchung wurden offenbar gefälschte Dokumente gefunden, die eine vermeintliche Absolvierung eines Medizinstudiums (und weiterer Zusatzausbildungen) belegten.

"Der zentrale Anklagepunkt der Kurpfuscherei ist nicht haltbar", sagte hingegen der Verteidiger. "Meine Mandantin ist Ärztin, hat das Studium abgeschlossen." Der Anwalt legte am Donnerstag dem Gericht ein Diplom samt Anlage der abgelegten Prüfungen von der Uni in Moskau vor. Seine Mandantin erkläre sich daher "nicht schuldig". Heuer im Juli habe sie vor Ort die Anfrage an die Uni Moskau gestellt und das Diplom erhalten, meinte die Russin auf Nachfrage des Einzelrichters. Laut Interpol soll die Angeklagte jedoch nicht als Studentin an besagter Uni gelistet sein, so die Ermittlungen. Heilkunde-Diplom vorgelegt "Von 1998 bis 2004 habe ich Heilkunde studiert", sagte sie auf Nachfrage der Staatsanwältin. Das Studium sei Voraussetzung für Medizin. Praktiziert habe sie nicht, da sie im Oktober 2004 in Österreich um Asyl angesucht habe. Erst in Wien habe sie dann in einer Praxis gearbeitet. In der Corona-Zeit sei dies ohne Nostrifikation möglich gewesen. Die Ärztekammer habe die entsprechende Bestätigung erteilt, hielt der Anwalt fest.