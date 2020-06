Beach-Yoga statt Partymeile: Der lange Weg zum Donaustrand

Die schier "unendliche Geschichte" des Linzer Donaustrandes scheint am Ende doch noch in eine konkrete Umsetzung zu münden. Die zuständigen Vizebürgermeister Christian Forsterleitner ( SPÖ) und Bernhard Baier ( ÖVP) präsentierten am Montag das Strand-Konzept der Linzer Agentur "FEEL Events" in Kooperation mit dem Architektenteam "Any:Time" (Bild rechts unten). Kommenden Juli will man den 1100 Quadratmeter großen Donaupark samt Gastronomie eröffnen – am 5. März soll der Stadtsenat bereits den Vertrag mit "FEEL Events" beschließen. Nach einer Chronologie der Diskussionen, Verschiebungen und Politblockaden, geht nun also doch alles Schlag auf Schlag.

Die Initialzündung lieferte noch im Jänner vergangenen Jahres die Facebook-Initiative " Linz braucht einen Strand", der sich knapp 7000 Menschen anschlossen. Nachdem der Gemeinderat das Thema auf seine Agenda setzte, wurden von Gastro-Betreibern Dutzende Projekte eingereicht.