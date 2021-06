Bayrischer Odysseus als Geisterfahrer in Linz gestoppt

Jo do legs't di nieda! Ein 77-jähriger Bayer aus Neunburg vorm Walde ( Oberpfalz) hat sich am Heimweg von einem Begräbnis ordentlich verirrt. Statt in seinem Heimatort zu landen, wurde der Mann im 250 Kilometer entfernten Linz aufgegriffen. Die Polizei stoppte den verwirrten Mann, als er Dienstag gegen 5.10 Uhr als Geisterfahrer auf der Nibelungenbrücke mit seinem Pkw drei Fahrzeuge streifte. Begleitet wurde er von seiner 70-jährigen Schwägerin.