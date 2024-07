Bauten im Grünland: Oberösterreich plant nachträgliche Legalisierung

Der LRH hatte auf Basis der Daten aus dem Digitalen Oberösterreichischen Raum-Informations-System und dem Gebäude- und Wohnungsregister nach Widmungsverletzungen gesucht. Dabei entdeckten die Prüfer 100 Verdachtsfälle in 77 Gemeinden, bei denen Häuser zumindest zum Teil im Grünland errichtet worden waren.

Vorgänge beschäftigen auch die Staatsanwaltschaft

Besonders häufig dürfte dies in einer Innviertler Gemeinde vorgekommen sein. Die Vorgänge in dem Ort beschäftigen mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft Ried, die Ermittlungen gegen zwei ehemalige Bürgermeister und einen Amtsleiter wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs führt. Dabei sind insgesamt 27 Verdachtsfälle ans Licht gekommen. Für ein Wohnhaus samt Nebengebäuden - Doppelgarage, Poolhaus etc. - hat der aktuelle Bürgermeister 2021 einen Abbruchbescheid erlassen. Die Eigentümer blitzten mit einer Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ab. Man sei vom Einreichplan so weit abgewichen, dass nun ein anderes Projekt vorliege als jenes, das bewilligt worden war, befand dieses.