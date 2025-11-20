Baustopp bei Linzer Westring: Bohrkopf steckt unter Erde fest

Auf der Baustelle zum Linzer Westring (A26) ist unter dem Bergschlösslpark ein Bohrkopf in 17 Metern Tiefe steckengeblieben. Bisher seien alle Versuche gescheitert, ihn wieder in Bewegung zu setzen, informierte die Linz AG am Donnerstag in einer Aussendung, versicherte aber, dass man ohne Baumfällungen auskommen wolle und keine zusätzlichen Kosten für die Linzerinnen und Linzer entstehen würden.

Vor fünf Wochen war damit begonnen worden, einen Kanal mit etwa 1,8 Meter Durchmesser zu verlegen. Um die Bäume in der Umgebung zu schonen, habe man sich für Microtunneling entschieden - ein Verfahren, mit dem ein grabungsloser Rohrvortrieb unter der Erde möglich ist.

Allerdings kam es zu einer Panne: Nach 120 Metern Vortrieb blieb der Bohrkopf hängen und steckt nun in 17 Metern Tiefe fest. Erst wenn man ihn gelöst hat, können die noch fehlenden 100 Meter Kanal weitergebohrt werden.

Bangen um Baumbestand

Die anfallenden Kosten für die Kanalverlegung liegen bei zwei Millionen Euro und werden von der Asfinag getragen, versicherte die Linz AG. Sie verlegt den Kanal auch im Auftrag der Asfinag, ausführendes Bauunternehmen ist die STRABAG.

Die Panne hat bereits Sorgen um den Baumbestand ausgelöst: Die Initiative „Ja! zum Grüngürtel“ befürchtet, dass nun ein „25 Meter tiefer Schacht mitten im Bergschlösslpark gegraben und fünf zusätzliche Bäume außerhalb der Rodungszone gefällt werden“ könnten.