Baustelle: Wenn Material und Geld knapp werden

An die Bauherren kann Hofer nur appellieren: „Bitte Geduld haben und nicht auf die sofortige Umsetzung der Projekte pochen. Wir raten, geplante Investitionen zu verschieben.“ Er nehme an, dass einige dieser Streitigkeiten vor Gericht landen werden. „Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um höhere Gewalt, die ihren Ausgangspunkt in der Corona-Krise fand. Keine Baufirma kann etwas dafür, wenn Materialien nirgends zu beschaffen sind.“ Es mangelt vor allem an Stahlbeton, der von China aufgekauft wird, an Holz und an Dämmstoffen.