Basejumper stürzten sich von Büroturm

Die beiden Abenteurer gaben in einem Interview mit Life Radio an, dass sie das Gebäude schon am Mittwoch zu den normalen Öffnungszeiten betreten hätten und sich danach einsperren ließen – genau so wie es der Franzose Philippe Petit 1974 auf dem World Trade Center in New York gemacht hatte, bevor er in 417 Metern Höhe auf einem Drahtseil zwischen den Zwillingstürmen hin und her balancierte.

Zu starker Wind habe einen Sprung am Donnerstag vereitelt. Freitagfrüh wagten sie es dann.

Wie riskant die Aktion war, bestätigt Christoph Langer vom Union-Fallschirmklub Linz. "Ich würde so etwas nie machen. Wenn sich der erste Schirm nicht gleich öffnet, bedeutet das bei dieser Höhe den Tod."

Gesetzlich bewegen sich Basejumper in einer Grauzone. Bei der Polizei ist bisher aber keine Anzeige eingegangen.

"Als ich am Morgen ins Büro gekommen bin, hat niemand etwas von dem Vorfall gewusst", sagt Wilfried Ritirc, der Leiter des Finanzamtes, das im Terminal Tower untergebracht ist. Bei der Immobilienfirma Real Treuhand, die das zweithöchste Gebäude in Linz nach dem Dom verwaltet, will man nun verstärkt Kontrollen durchführen, speziell in der Nacht.

Harald Wetzelsberger, Sprecher der Raiffeisenlandesbank, zu der die Real Treuhand gehört: "Die Burschen haben sich echt geschickt angestellt. Auch der Wachdienst hat überhaupt nichts mitbekommen."