Bankraub misslang: Täter entkam zu Fuß

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei in Linz Hinweise auf einen Bankräuber. Der unbekannte Mann kam Donnerstag gegen 14.24 Uhr in die Bankfiliale in der Linzer Schillerstraße. Mit einer schwarzen Haube maskiert und mit einer Pistole bewaffnet versuchte der Kriminelle Geld zu erbeuten. Er musste jedoch seinen Coup abbrechen und die Bank ohne Beute wieder verlassen. Er flüchtete Richtung Goethekreuzung.

Der Täter ist etwa 50 Jahre alt. Er hatte normale Statur, war 180 bis 190 Zentimeter groß und bekleidet mit einer hellbraun/beigen Jacke. Maskiert war er mit schwarzer Haube und Sonnenbrille. Hinweise bitte an den Polizei-Notruf 133 oder 112. Die Polizei rät zur Vorsicht, da der Mann mit einer Pistole bewaffnet sei.