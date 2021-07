Auf dem Schreibtisch türmt sich die Arbeit. Der Blutdruck schießt in die Höhe. Kurz vor der Mittagspause ruft der Chef an: „Könnten Sie eben schnell ...?“ Der Puls rast. Das Telefon klingelt im Minutentakt. Jeder Muskel ist angespannt. Es wird wohl wieder einmal später werden. Hoffentlich klappt es noch mit dem Einkaufen. Wenn nur der Rücken nicht so wehtäte!

Gestresst duch den Tag

Erkennen Sie sich wieder? Dann geht es Ihnen wie so vielen anderen, die gestresst durch den Tag hetzen, ohne für den nötigen Ausgleich zu sorgen. Auf Dauer lässt sich der Körper das nicht gefallen. Er reagiert mit Kopfschmerzen, Verspannungen, Herz-Kreislauf-Problemen und anderen Beschwerden – bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Dabei vergessen wir oft, dass auch kleine Pausen dafür sorgen können, dass wir unsere Energie, die wir tagsüber verbrauchen, wieder „aufladen“ können.