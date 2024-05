Bad Goisern: 39-Jähriger bei Quad-Unfall tödlich verunglückt

Ein 39-Jähriger ist am Samstagabend in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) bei einem Unfall mit einem Quad ums Leben gekommen. Der Mann war gemeinsam mit einem 43-Jährigen auf einer Forststraße unterwegs gewesen, als das Gefährt aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und über eine Böschung stürzte. Der Ältere der beiden wurde schwer verletzt, alarmierte aber noch die Hilfskräfte. Der Einheimische starb trotz Reanimation durch Rettung und Notarzt am Unglücksort.