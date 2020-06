Baby Jonas darf zurück zur Mutter

Happy End im Fall Jonas: Der einjährige Bub, der seit Mitte Dezember 2011 bei Pflegeeltern untergebracht ist, darf demnächst zurück zu seiner Mutter. Die Wegnahme des Babys – angeordnet vom Jugendamt – sei rechtswidrig gewesen. So lautet ein Urteil des Bezirksgerichts Lambach, das allerdings gewisse Auflagen erteilte: So muss die Mutter regelmäßige Hausbesuche des Jugendamtes akzeptieren und eine Familienbetreuung in Anspruch nehmen.