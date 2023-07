Autos standen in praller Sonne: 2 Kleinkinder wurden eingesperrt

Eine halbe Stunde nur und schon hat es im Wagen 46 Grad, warnen Experten: So schnell steigt die Temperatur im Innenraum eines Pkw an, wenn er bei rund 30 Grad in der Sonne abgestellt wurde. "Das kann für zurückgelassene Babys, aber auch Tiere, zur gefährlichen Falle werden", mahnt Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin des ÖAMTC.

Montagnachmittag gerieten zwei Kleinkinder in Oberösterreich in diese Falle: Die Wagentüren fielen versehentlich zu und die Autos verriegelten automatisch, als die Mütter gerade dabei waren, ihre Buben in den Kindersitzen festzuschnallen.

