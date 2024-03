Ungewöhnlicher Autodiebstahl: Betrunkener wollte Auto zurückbringen

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden sorgte ein ungewöhnlicher Vorfall bei der Forster Alm im Bezirk Steyr-Land für Aufsehen. Ein PKW wurde vom Parkplatz, wo zuvor ein Clubbing stattgefunden hatte, von einem zunächst unbekannten Täter gestohlen. Der Autobesitzer erstattete am späten Vormittag Anzeige.