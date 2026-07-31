Auto raste auf Lokalgäste zu: Polizei fahndet nun nach zwei Männern

Zwei Männer werden verdächtigt, bereits in der Nacht auf den 17. Juli in Laakirchen (Bezirk Gmunden) mit einem Auto auf Gäste eines Cafés zugerast zu sein. Ein 43-Jähriger und ein 62-Jähriger sollen zuvor in dem Lokal die Anwesenden bedroht haben. Wenige Minuten später kurz vor Mitternacht fuhren sie dann mit hohem Tempo auf Besucher, die sich vor der Café befanden, zu. Die Gäste liefen in Panik davon, verletzt wurde niemand.