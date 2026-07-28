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Unfall in Bad Goisern: Auto stürzt mit vier Insassen in Bach
Auf regennasser Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Rutschen und landete im Bachbett. Die Feuerwehr befreite die Insassen.
Ein mit vier jungen Leuten besetzter Pkw ist am Montagabend in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen gekommen und kopfüber in einen Bach gestürzt. Eine nachkommende Autolenkerin hatte den Unfall beobachtet und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr schnitt alle vier verletzten Wageninsassen aus dem am Dach liegenden Wrack, so die Polizei.
Erstversorgung
Ein 17-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Der 20-jährige Lenker sowie eine 14- und eine 23-Jährige wurden vom Notarzt erstversorgt und anschließend ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.
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