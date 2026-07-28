Unfall in Bad Goisern: Auto stürzt mit vier Insassen in Bach

Ein mit vier jungen Leuten besetzter Pkw ist am Montagabend in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen gekommen und kopfüber in einen Bach gestürzt. Eine nachkommende Autolenkerin hatte den Unfall beobachtet und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr schnitt alle vier verletzten Wageninsassen aus dem am Dach liegenden Wrack, so die Polizei.