Ausnahmezustand beim Derby

Es reicht. Solche Fans brauchen wir nicht, das sind Krawallmacher, dumme Menschen, sonst nichts. Wir werden jetzt hart gegen diese Leute vorgehen“, poltert Gerhard Klein, der Sportmanager des LASK. Er spielt damit auf die schlimmen Vorfälle an, die sich Dutzende Anhänger des Linzer Klubs beim Regionalliga-Derby in Vöcklamarkt (1:1) leisteten. So wurde zum Beispiel ein Raum aufgebrochen, in dem Trainingsgeräte untergebracht sind. „Mit diesen Sachen sind wir dann beworfen worden“, erzählt ein aufgebrachter Zuschauer aus Vöcklamarkt.