Ausbau der Straßenbahn ist auf Schiene

Die Verlängerung der 119 Jahre alten Straßenbahn in Gmunden ist so gut wie fix. Am Freitagabend hat sich die Stadt-VP – sie hat 19 von 37 Mandaten – einstimmig für das 30 Millionen teure Projekt ausgesprochen. Die Fraktionssitzung dauerte rund zweieinhalb Stunden.

„Anfänglich hat es noch ein paar Gegner gegeben, die wir schließlich von den Vorteilen überzeugen konnten. Ich sehe den Ausbau als wichtigen Schritt in die Zukunft“, sagt Bürgermeister Heinz Köppl zum KURIER.

Die Finanzierung sei gesichert. 80 Prozent der Kosten übernehme das Land. Es gebe eine Zusage von Verkehrslandesrat Reinhold Entholzer ( SPÖ). Den Rest – das sind rund sechs Millionen Euro – muss die Stadt Gmunden selbst zahlen. Köppl: „Dafür werden wir einen Kredit aufnehmen. Wir wollen diese Summe in 15 Jahresraten zurückzahlen.“