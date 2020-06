Aufregung um eine verwirrte Zugfahrerin

Als der Zug um 10.31 in Salzburg hielt, warteten schon Polizei und ein Sanitätsteam des Roten Kreuzes. Die Zugbegleiterin hatte noch während der Fahrt die Rettung verständigt.

„Wir haben die verwirrte Person daraufhin in die Christian-Doppler-Klinik gebracht", bestätigt ein Rotkreuz-Sprecher. In dem Spital werden neurologische und psychiatrische Erkrankungen behandelt.

Nicht nur KURIER-Leserin Eva-Maria Leitner fragt sich: Wie kann man eine Frau mit einer derartigen Behinderung einfach aus einem Spital entlassen und sich selbst überlassen? Leitner: „Gibt es keine Sorgfaltspflicht jenen gegenüber, die nicht imstande sind, auf sich selbst gestellt zu sein?"

Der KURIER fragte im Landeskrankenhaus Vöcklabruck nach. Für den ärztlichen Leiter des Spitals, Primar Peter Panholzer, stellt sich die Situation ganz anders dar. „Die Patientin ist uns seit Jahren bekannt. Sie kommt aus Hamburg und reist mit dem Zug immer quer durch Deutschland und Österreich." Diesmal sei die Frau von der Polizei eingewiesen worden, weil sie trotz Sperrstunde ein Lokal nicht verlassen wollte.

Nachdem sie von einem Psychiater begutachtet worden ist, sei sie entlassen worden – und zwar schon am 17. September, also einen Tag vor der Zugfahrt. Panholzer: „Sie war orientiert und in einem guten Allgemeinzustand. Und sie trug definitiv keine Spitalskleidung. Vielleicht hat sie die ja mitgehen lassen. Sie hat gesagt, sie wolle in ein Obdachlosenheim in Salzburg. Mehr wissen wir auch nicht."