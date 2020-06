Aufarbeitung der Flutkatastrophe an der Donau: „Alle haben ihr Bestes getan“

Laut Michael Gugler, Leiter des Krisenstabs, und Landesfeuerwehrchef Wolfgang Kronsteiner soll die Infokette nahezu lückenlos funktioniert haben. Angeblich gab es nur am 3. Juni eine kurze Panne, als der Verbund nach einem Computerabsturz die Durchflussberichte an eine alte eMail-Adresse des Hydrografischen Dienstes geschickt habe. „Die Pegelstände sind aber ordnungsgemäß übermittelt worden.“

Alle Experten waren sich einig, dass auf Basis der verfügbaren Daten nicht erklärbar sei, warum es am 4. Juni zur Riesenwelle – ein 300-jähriges Hochwasser – kam. „Alle haben ihr Bestes getan“, lobte Pühringer. Umweltlandesrat Anschober kündigte an, eine Modellierung der Geschehnisse in Auftrag zu geben. „Damit nachvollziehbar gemacht wird, was passiert ist.“

Ottensheims Ortschefin Ulrike Böker wünscht sich künftig regelmäßig einen „Katastrophentisch“: „Weil es Dinge gibt, die man als Laie nicht nachvollziehen kann.“