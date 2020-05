Auf Mann eingestochen: 23-Jähriger in Anstalt eingewiesen

Ein 23-Jähriger ist am Freitag am Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden.

Er versuchte Mitte November des Vorjahres unter dem Einfluss seiner paranoiden Schizophrenie beim Linzer Hauptbahnhof einen Somalier zu töten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.