Atzbach, nicht Utzbach

Sohn Hans-Peter (36) hat den Betrieb bereits übernommen, Tochter Viktoria (32) schupft den Service. „Weil wir zu hören bekommen, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen und dass es ihnen schmeckt, machen wir weiter“, sagt Karin Kiener. Ausgerechnet heute sei „Blutwursttag“, ereifert sich Bruscon und befürchtet, dass Schlachtungsgestank die abendliche Aufführung zerstören könnte. Andererseits sei es „ein Vorteil in einem Gasthaus abzusteigen, das gleichzeitig auch eine Fleischhauerei ist“. Wie zum „Schwarzen Hirsch“ in Utzbach gehört zum Kiener in Atzbach seit jeher eine Metzgerei. Beim Kiener wird allerdings nicht mehr geschlachtet, nur noch zerlegt. Gewurstet wird am Montag. Der Rinderbraten mit Serviettenknödel auf der Tageskarte darf als Reverenz an Bernhard verstanden werden.