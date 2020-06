Art-Brut-Künstlerin hat Tiere im Fokus

Taflerei“ und „ Sitzarbeit“ sind Johanna Rohreggers Spezialität, wenn sie im Atelier des Diakoniewerks Gallneukirchen kreativ tätig ist. „Einen halben Tag mache ich das eine, einen halben Tag das andere“, erklärt die Künstlerin aus Alberndorf, die dort seit elf Jahren einige Tage in der Woche verbringt. Mit „ Taflerei“ meint die Mühlviertlerin mit Downsyndrom ihre großformatigen und farbenprächtigen Bilder aus Ölkreide, die mit ihren starken Konturen ein wenig an Werke aus dem Expressionismus des frühen 20. Jahrhunderts erinnern.

Bei der „ Sitzarbeit hingegen“ stellt Rohregger filigrane Grafiken in Schwarz-Weiß her. Ihre Figuren arbeitet sie auf einer Hartschaumplatte ein, die sie dann als Druckvorlage benutzt. „Da steche ich mit einem spitzen Stift lauter kleine Punkte in die Platte hinein“, sagt die 36-Jährige über ihre Arbeitsweise.