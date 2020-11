Apfel essen und damit das Klima schonen

Die Ernte ist abgeschlossen, das Obst ist in den Lagern, die Zweige der Apfelbäume sind leer. „Der Ertrag war heuer leider nicht der beste. Durch Frost wurde ein Teil unserer Ernte zerstört. Trotzdem haben wir genug Vorräte“, sagt Franz Allerstorfer. Der Obstbauer mit landwirtschaftlichen Flächen in Feldkirchen an der Donau ist gleichzeitig Obmann aller Obstbauern in Oberösterreich. Ausreichende Feuchtigkeit und mäßige Sommertemperaturen begünstigten aber die Entwicklung jener Früchte, deren Blüten sich unbeschadet entwickeln konnten. Sortentypische Aromen und ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis sind also die geschmacklichen Merkmale der heurigen Ernte.