Antonia Riederer: „Ich bin Malerin und glücklich damit“

Es ist oft ein langer Prozess, bis die großen Farbflächen und Linien auf der Leinwand so harmonieren, wie sich die Künstlerin das vorstellt. An manchen Bildern müsse man sich abarbeiten. Aber das sei doch das Schöne an der Kunst, „dass man ständig neue Erkenntnisse und Erfahrungswerte gewinnt. Und dass ich mich mit allem umgeben kann, was mir und anderen guttut.“ Bei den Tagen der offenen Ateliers am 17. und 18. 10. öffnet Riederer ihren Arbeitsplatz in Prambachkirchen für Interessierte.

Mit der befreundeten Künstlerin Marie Ruprecht hat Antonia Riederer den Kunstsalon ins Leben gerufen, ein Ausstellungsprojekt, das örtlich flexibel ist. Die Werke werden dort gezeigt, wo nicht genutzte Räume temporär zu Museen werden können – „alles auf einem sehr hohen, künstlerischen Niveau.“

www.antonia-riederer.at