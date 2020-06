Antiquitätenhändler schlug Räuber in die Flucht

Ich hab’ wirklich großes Glück gehabt und darf mir gar nicht vorstellen, was alles passieren hätte können", sagt Erwin Marchgraber. Der Antiquitätenhändler aus Marchtrenk bei Wels wirkt am Samstag im Gespräch mit dem KURIER noch immer geschockt. Kein Wunder: Wurde der 57-Jährige doch am Abend zuvor von zwei Männern überfallen.

Es war kurz nach 19 Uhr: Die beiden unbekannten Täter parkten ihren schwarzen Audi A4 vor Marchgrabers Haus. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war das Kennzeichen mit Rohrbacher Nummer gestohlen. "Sie wollten mir ein Bild verkaufen, das sie eingewickelt hatten", erzählt der Mann, der seit nunmehr 36 Jahren als Antiquitätenhändler tätig ist.