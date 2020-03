Anti-Atom-Gipfel Linz: „Keine Endlager für Atommüll“

„Exakt vor neun Jahren führte uns die Katastrophe in Fukushima eindeutig die Gefahren des Atomstroms vor Augen“, sagte Klimalandesrat Stefan Kaineder ( Grüne) am Mittwoch beim diesjährigen Anti-Atom-Gipfel in Linz. Keine zwei Autostunden entfernt von Oberösterreichs Hauptstadt lauere dieselbe Gefahr, nämlich ausgehend vom Atomkraftwerk Temelin in Tschechien.

Eine länderübergreifende Zusammenarbeit gegen die Atomenergie sei deshalb unumgänglich. Umso erfreulicher ist Kaineder deshalb darüber, dass zumindest unter allen Parteien Oberösterreichs Einigkeit herrscht: Wir müssen raus aus dem Atomstrom. „Atomenergie ist eine Technologie die nie beherrschbar sein wird“, sagt Adalbert Cramer, zweiter Landtagspräsident ( FPÖ). „Die radioaktive Strahlung macht vor Grenzen nicht halt“, ergänzt Landtagsabgeordneter Josef Rathgeb ( ÖVP).