Nur 85,9 Prozent für Anschober

Eine überwältigende Zustimmung sieht anders aus: Nur 85,9 Prozent der Delegierten wählten Rudi Anschober bei der Landesversammlung der Grünen am Samstag in Linz zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2015. Beim Parteitag im Jahr 2008 hatte der Umweltlandesrat noch 91,07 Prozent der Stimmen erhalten.

Das wenig schmeichelhafte Ergebnis ließ sich Anschober nicht anmerken. In seiner Rede schwor er die etwa 250 Delegierten auf die Landtagswahl ein und bezeichnete die Grünen als "erfolgreichste Partei Oberösterreichs": Vor 17 Jahren sei man noch nicht einmal im Landtag vertreten gewesen, nun präsentierte man das bereits zwölfte schwarz-grüne Landesbudget.

Damit die Grünen weiter mitregieren, müsse um jede Stimme gekämpft werden. Die Voraussetzungen für einen Wahlerfolg seien sehr gut. Die Partei müsse die gute Stimmung nur in Stimmen ummünzen. "Wir sind nicht pragmatisiert als Neun-Prozent-Partei. Wir können viel mehr erreichen. Und das schaffen wir", sagte der 53-jährige Spitzenkandidat.

In elf Jahren Regierungsverantwortung hätten die Grünen für eine neue politische Kultur in Oberösterreich gesorgt und in Sachen Energiewende, grüne Jobs, und Klimaschutz viel erreicht. Die Partei könne und müsse sich in Zukunft aber auch mit anderen Themen profilieren, etwa verstärkt im Sozialbereich oder beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs.