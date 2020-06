Anschlagsserie bei Bundesheer: Angeklagter leugnet

Ich war von den Reformen nicht betroffen – im Gegenteil, ich war ein Gewinner davon", behauptete Unteroffizier Klaus F. am Mittwoch im Landesgericht Wels. Der 50-Jährige Bundesheerbedienstete musste sich in einem Indizienprozess wegen des Vorwurfs der Brandstiftung, der schweren Sachbeschädigung und der gefährlichen Drohung vor einem Schöffensenat verantworten. "Damit hab’ ich nichts zu tun", versicherte der zweifache Familienvater.

Staatsanwalt Franz Haas warf F. vor, für eine ganze Anschlagserie zwischen 2007 und 2012 auf Fahrzeuge und Einrichtungen des Militärkommandos OÖ verantwortlich gewesen zu sein. "Aus Frustration und Unmut über die Heeresreform 2010", begründete Haas ein mögliches Tatmotiv.

Besonders spektakulär war ein Vorfall in der Nacht zum 6. Mai 2012 in der Vogler Kaserne in Hörsching, bei dem insgesamt sieben Heeresfahrzeuge brannten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro. Bereits im Juni 2007 hatte es in Pupping (Bezirk Eferding) einen Anschlag mit einem Molotowcocktail auf den Dienstwagen des Vorarlberger Militärkommandanten gegeben: "Überlegt, was ihr tut – 2010", hieß es auf einem Zettel, den der Attentäter hinterließ. Und am 12. November 2010 ging in der Hessenkaserne in Wels ein Truppentransporter in Flammen auf. Das Feuer griff im Anschluss noch auf neun andere über.

Immer wieder wurden auch Zäune durchschnitten, Fahnenmasten beschädigt sowie Fenster und Scheinwerfer eingeschlagen.