Anschlag auf Vogelzüchter

Gerald Fuß ist leidenschaftlicher Vogelzüchter. Seit 16 Jahren verwendet der Wirtschaftsingenieur aus Steyr nahezu jede freie Minute für sein Hobby, mit dem er sich im deutschsprachigen Raum einen Namen machen konnte. In Fachkreisen gilt er als Spezialist für exotische Sittiche.

„Es dauert oft jahrelang, bis eine Zucht gelingt", betont der 43-Jährige. Sittiche seien sehr eigenwillige Tiere, die nicht jeden Artgenossen automatisch als Partner akzeptieren. „Die Suche dauert oft sehr lange." Den Großteil seiner Tiere hat er in drei öffentlich zugängigen Volieren im Schlosspark Steyr untergebracht, die der Stadt gehören. Die Polizei ist auch angehalten, dort Kontrollgänge zu machen. Doch als Fuß Montagfrüh bei seinen Lieblingen Nachschau halten wollte, fehlten plötzlich in zwei der drei Gehege die meisten Bewohner. „Stattdessen waren im Zaun in Augenhöhe große Löcher zu sehen." Fuß erstattete Anzeige. „Vor einigen Jahren ist mir so etwas schon einmal passiert, ich hab` keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte."