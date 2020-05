Anonymer Stalker nervt Polizei Gmunden

Seit rund vier Wochen dauern die akustischen Belästigungen an. Schmunzeln können die Beamten darüber schon lang nicht mehr. „Die Zahl seiner Anrufe schwankt – sie hängt vor allem davon ab, wie lang man ihn in der Leitung lässt“, sagt Schäfl. Nach maximal zwei Minuten kappe der Unbekannte die Leitung, um sich gleich darauf wieder zu melden. Vergangenen Samstag beispielsweise habe der Stalker insgesamt 303 Mal den Notruf gewählt, am Sonntag 129 Mal.

Der 50-jährige Kriminalreferent und seine 33 Kollegen sehnen daher schon den Tag herbei, wenn der Anrufer endlich ausgeforscht ist. „Das kann maximal noch zwei, drei Wochen dauern, diesbezüglich sind wird sehr zuversichtlich.“ Ist der Stalker überführt, erwarten ihn Anzeigen wegen Missbrauchs von Notrufnummern und wegen beharrlicher Verfolgung: „Mit Strafdrohung bis zu einem Jahr Haft.“

Über das Motiv herrscht Rätselraten. Schäfl: „Schwer vorstellbar, dass das nur aus Ärger über die Polizei passiert.“ Jürgen Pachner