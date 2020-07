Andorfer Leichtathletk-Meeting mit Weltklasse

Er habe gedacht, man könne nur einmal so viel Glück haben, sagt Klaus Angerer. Irrtum. Umso mehr freut sich der Organisationschef Laufmeetings am 1. August in Andorf (Bezirk Schärding), dass Ramil Guliyev erneut in das Innviertel kommt. Der 30-jährige Sprintstar stammt aus Aserbaidschan und startet für die Türkei. 2018 war er ebenfalls da und wurde eine Woche später Europameister über 200 Meter. In Andorf wird er über diese Distanz und über 100 Meter laufen, da wie dort hält er den Bahnrekord.