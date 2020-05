Amtsleiter soll Magister-Titel erfunden haben

Zwei anonyme Schreiben an den Bürgermeister der Gemeinde hatten den Fall ins Rollen gebracht. Den ersten Brief, in dem die Vorwürfe noch vage gehalten waren, nahm der Kommunalpolitiker noch nicht ernst. Erst als der Verfasser neuerlich in Erscheinung trat und die Anschuldigungen präzisierte, wurde der Ortschef misstrauisch. Er bat die Johannes-Kepler-Uni Linz um eine Überprüfung des nur als Kopie vorliegenden Dokuments. Dort reichte ein kurzer Blick darauf, um zu erkennen, dass es sich dabei um eine ziemlich unprofessionelle Fälschung handelt. Als der 34-Jährige mit dem Prüf-Ergebnis konfrontiert wurde, gab er den Schwindel zu. Sein angebliches Motiv: Er soll das Jus-Studium nur erfunden haben, um eine außereheliche Beziehung führen zu können. Für den Bürgermeister bedeutete das Eingeständnis einen schweren Schlag. Er war mit dem Amtsleiter sehr zufrieden. „Es hat weder fachlich noch persönlich jemals Probleme gegeben.“ Bei der Bewerbung für den Job vor einem Jahr habe dem Mann sein akademischer Titel nichts genützt. „Ein Studienabschluss war nicht Voraussetzung.“ Der 34-Jährige habe unter sechs Kandidaten klar den besten Eindruck hinterlassen.