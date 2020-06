AMS-Chefin: „Wir stoßen bereits an unsere Grenzen“

Die dunklen Wolken am Jobmarkt wollen nicht abziehen. Im Februar ist die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf mehr als 45.000 Personen gestiegen. Der graduelle Anstieg der Joblosen sorgt beim zuständigen Arbeitsmarktservice ( AMS) für Engpässe. „Wir stoßen bereits an unsere Grenzen“, sagt AMS-Geschäftsführerin Birgit Gerstorfer.

Die Nachfrage nach Qualifizierungen und Weiterbildungen sei größer als die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Obwohl immer mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit schlittern, erhalte das AMS nicht mehr Geld, da es auf Zahlungen der Arbeitsmarktförderung keinen Rechtsanspruch gäbe. „Deswegen müssen wir uns sehr gut überlegen, für welche Zielgruppen wir die vorhandenen Mittel einsetzen. Die Jüngeren und die Älteren Menschen sind uns hier besonders wichtig“, sagt Ger-storfer. In ganz Oberösterreich haben im Februar 9600 Menschen ihre Arbeit verloren. Besonders stark gestiegen ist die Arbeitslosigkeit im Bereich der Über-50-Jährigen (plus 24 Prozent).