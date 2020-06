Altbauer stürzte mit seinem Traktor 50 Meter über einen Steilhang

Mehr als 50 Meter über einen Steilhang ist am Dienstagnachmittag ein 82-jähriger Altbauer mit seinem Traktor in St. Gotthard im Mühlkreis, OÖ, abgestürzt.

Der Pensionist war in einem Waldgebiet allein mit dem Pflanzen von Jungbäumen beschäftigt. Aus ungeklärter Ursache geriet er plötzlich mit der Zugmaschine vom Forstweg ab und kollerte in den Abgrund. Dabei wurde der Mann vom Sitz geschleudert – das dürfte ihm das Leben gerettet haben. Der Traktor überschlug sich und landete schließlich im Bachbett des Eschelbaches. Beim Aufprall zerbrach die Zugmaschine in zwei Teile.

Eine Spaziergängerin hörte die Hilfeschreie des verletzten Altbauers und verständigte die Einsatzkräfte. Der 82-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Linz geflogen. Die Feuerwehr Eschelberg barg den Traktor mit einer Seilwinde.