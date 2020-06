Altbauer fand bei Feldarbeit bewusstlosen Zwölfjährigen

Er hat eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, es geht ihm aber schon etwas besser“, sagt Maria Sch., die Mutter jenes Buben, der in Diersbach, Bezirk Schärding, nach einem Sturz mit dem Fahrrad bewusstlos war.

Dem Zufall ist es zu verdanken, dass ein 79-jähriger Altbauer den in einer Wiese liegenden Buben fand. Er rettete ihm damit das Leben. Der zwölfjährige Daniel war am Dienstag wie so oft mit seinem Rad unterwegs. „Um den benachbarten Landwirten bei der Arbeit zuzusehen“, erzählt seine Mutter.