Mehr Hilfe für ALS-Erkrankte: OÖ prescht mit erstem Netzwerk vor

"Das ist keine laute Gruppe an Betroffenen. Umso mehr darf ihre Versorgung kein blinder Fleck in unserem Gesundheitssystem sein", stellte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, ÖVP, am Montag das neue ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)-Netzwerk in Oberösterreich vor.

Das Bundesland ruft damit, nach einem Pilotprojekt seit Jänner 2025, ab sofort eine Struktur ins Leben, die in Österreich bis dato einzigartig ist. Ziel sei es, dass auch andere Bundesländer nachziehen, sagt Johann Minihuber, Geschäftsführer des Hospiz Wels, das mit der Umsetzung betraut ist. ALS ist ab dem Zeitpunkt der Diagnose eine palliative Erkrankung: "Wir dürfen und wollen die Erkrankten nicht im Stich lassen, auch wenn keine Heilung erfolgt", so Haberlander.