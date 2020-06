Wildromantische Wanderungen mit allen Sinnen neu erleben

Im Rahmen des Leaderprojekts "Genuss am Fluss" haben die Almtalgemeinden Grünau, Scharnstein, Pettenbach, Vorchdorf und Bad Wimsbach-Neydharting den Almuferweg neu inszeniert. Dieser beginnt in Bad Wimsbach bei der Almmündung in die Traun und endet beim Almsee in Grünau. Auf dem 52 Kilometer langen Themenpfad können Gäste die Natur- und Kulturregion Almtal erleben. In Vorchdorf etwa lockt ein "Gourmet-Rastplatz" mit riesigen Sitzlöffeln. In Pettenbach wurde gleich neben dem Fischaufstieg ein "Massage-Rastplatz" errichtet. Neu installiert wurde ein Tiefseil-Klettergarten in Scharnstein und das "Echoplatzerl" in Grünau. 35 interaktive Infotaferl sorgen für Abwechslung und insgesamt 26 Wirte für das leibliche Wohl. Der neue Wanderweg wird heute ab 14 Uhr in Scharnstein eröffnet. Rund 300.000 Euro wurden in das Projekt investiert, rund die Hälfte davon entfällt auf die Gemeinden, die andere Hälfte zahlen Land und EU.