Almen: Weniger Tiere, aber von den Gästen gestürmt

Der weitaus größere Nutzen komme der Allgemeinheit zugute, etwa dem Tourismus, vor allem aber in Form von Natur- und Landschaftsschutz. Feßl bewirtschaftet „mit Leib und Seele“, wie er sagt, einen Bergbauernhof in Edelbach im Windischgarstner Tal (Bez. Kirchdorf). Zudem ist er Bürgermeister und kennt somit die Situation der Almwirtschaft in all ihren Facetten, auch deren Sorgen.