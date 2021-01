„Alles läuft unaufgeregt nach Plan“

„Ich gehe mit einer großen Gelassenheit und Transparenz an die Sache heran. Abgesehen von einigen kleinen Zwischenfällen läuft alles unaufgeregt nach Plan ab“, ist sich Schützeneder sicher. Seit gestern, Samstag, können sich auf www.ooe-impft.at alle Altersgruppen für die Impfung vormerken lassen.

Bezüglich der Priorisierung gibt es klare Vorgabe vom Bund: Aktuell befinden wir uns in der Phase 1, in der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Reihe sind. Weiters wird das ärztliche, pflegerische und sonstige Personal in den Krankenanstalten schrittweise geimpft. Danach sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den niedergelassenen Ordinationen, medizinisch-therapeutischen Instituten, mobilen Diensten der Krankenpflege und die Rettungssanitäterinnen und -sanitäter vorgesehen. In Phase 2 (Feb. bis April 2021) wird der bereits breiter verfügbare Impfstoff bei Personen über 65 sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Dienststellen der kritischen Infrastruktur (Feuerwehr, Polizei) sowie bei den Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen und Kindergärten eingesetzt. In Phase 3 (im 2. Quartal 2021) ist die Allgemeinbevölkerung dran.