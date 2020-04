Alles anders für heimische Bestatter

Bestattungen aufgrund der Krise zu verschieben, sei natürlich nur bei Feuerbestattungen möglich. „Ich bin prinzipiell dafür, dass das Begräbnis, sofern es irgendwie möglich ist, stattfindet. Nur so können die Angehörigen mit ihrer Trauerarbeit beginnen und den Verstorbenen am Friedhof besuchen“, sagt Martin Dobretsberger, der das Familienunternehmen in 5. Generation leitet.

In seltenen Fällen, etwa wenn Familienangehörige unter Quarantäne stehen, wird die Bestattung gefilmt. Einen Live-Stream mache er aber nicht, erklärt Dobretsberger: Das habe nur in seltenen Fällen Sinn, etwa wenn Verwandte in anderen Ländern wohnen und sich von dort aktiv beteiligen wollen.

Der studierte Jurist erklärt, wie derzeit Begräbnisse ablaufen: „Bei der Trauerrede halte ich sehr viel Abstand, trage keine Maske. Denn Mimik und Intonation sind sehr wichtig für den Inhalt. Danach setze ich natürlich eine Maske auf. An Kondolieren per Handschlag ist derzeit nicht zu denken.“