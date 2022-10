„Es darf gelacht und geschmunzelt werden“

Bezüglich Musik bei Trauerfeiern hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert, weiß der Unternehmer aus Erfahrung: „Die Musik ist mittlerweile oft sehr außergewöhnlich, vom Live-DJ, über Heavy Metal bis hin zu Schlager war schon alles dabei. Was früher ’Time to Say Goodbye’ war, ist heute ’Amoi seg’ ma uns wieder’ von Andreas Gabalier. Eine Verabschiedung soll die Familienverhältnisse abbilden und die Bedürfnisse der Familienmitglieder widerspiegeln. Dann ist es eine gelungene Trauerfeier.“