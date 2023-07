Alkounfall mit Golfcart: Zwei Oberösterreicher schwer verletzt

Der Lenker war so schnell unterwegs, dass in der Kurve zwei Männer - ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau und ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Ried - von der hinteren Plattform stürzten, auf der sie gestanden hatten. Der Jüngere wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht, der 39-Jährige ins UKH Linz geflogen. Ein Alkotest beim 22-jährigen Lenker ergab 1,16 Promille, teilte die Polizei mit.