Alkolenker zweimal an einem Tag erwischt

Wegen seiner auffällige Fahrweise ist ein 29-jährigen Alkolenker in Freistadt gleich zweimal an einem Tag von der Polizei angehalten worden. Gegen 4.30 Uhr bemerkten Polizisten den Autofahrer, weil er deutlich zu schnell in Schlangenlinien fuhr, berichtete die Polizei OÖ. Die Beamten hielten ihn an und stellten bei Alkovortest bereits fest, dass der Mann betrunken war.

Einen Alkomattest bei der Polizeiinspektion verweigerte der 29-Jährige. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Kurz nach 6.00 Uhr stoppte eine weitere Polizeistreife den gebürtigen Russen, erneut wegen seiner auffälligen Fahrweise. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,24 Promille Alkohol im Blut. Der 29-Jährige rechtfertigte sich damit, dass er sich im Krankenhaus Blut abnehmen lassen wollte, um zu beweisen, dass er nicht so stark alkoholisiert gewesen sei. Deshalb sei er wieder mit dem Auto gefahren.