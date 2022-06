Alkolenker raste mit 100 km/h, aber ohne Führerschein durch Wels

Ein 36-jähriger Autofahrer ohne gültigen Führerschein, aber mit 1,01 Promille Alkohol intus und über 100 km/h auf dem Tacho ist Dienstagnacht in Wels gestoppt worden. Die Polizisten hielten ihn um 23.30 Uhr auf der Salzburger Straße im Stadtgebiet an. Der Mann durfte nicht weiterfahren und musste seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Er wird angezeigt, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.