Alko-Lenker neu angeklagt

Es fällt Verena T. noch immer schwer, über die Nacht vor zwei Jahren zu reden. Ihr Freund Julian Augendopler war am 13. Juni 2010 von einem stark betrunkenen Autolenker in Feldkirchen gerammt und getötet worden. Der 19-Jährige starb in ihren Armen. Die Schülerin war auf der Goldwörther Straße direkt neben ihm gegangen, als das Unglück passierte. Das Paar hatte eine Party besucht, dort fast nichts getrunken und sich gegen 0.30 Uhr zu Fuß auf den Heimweg gemacht.

Als Verena T. hinter sich plötzlich Fahrzeuggeräusche hörte, drehte sie sich nur kurz um. „Ich hab` Scheinwerfer gesehen – und wir sind sofort an den rechten Straßenrand gegangen."

Auch einen 30 Meter vor ihnen radelnden Freund machte sie darauf aufmerksam: „Achtung, ein Auto!", rief sie ihm zu. Dann habe sie nur noch registriert, wie sich etwas Dunkles schnell an ihr vorbei bewegte und einen dumpfen Aufprall gehört: „Der Julian war auf einmal weg. Ich hab` ihn dann in der Luft und gleich darauf auf dem Boden liegen gesehen."