Albaner soll Serben mit Schlag tödlich verletzt haben

Einen tragischen Todesfall beklagt die serbische Community in Linz. Bei einer Schlägerei mit Albanern vor dem Lokal "Ex-Yu", in dem vor allem Gäste aus der Balkan-Region verkehren, soll in der Nacht zum 8. Februar der 39-jährige Serbe Dalibor L. tödlich verletzt worden sein. Der Familienvater hinterlässt eine Frau und eine Tochter. "Wir ermitteln wegen Körperverletzung mit Todesfolge", bestätigte Philip Christl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz am Donnerstag im KURIER-Gespräch. Mehr Details wollte er vorerst noch nicht öffentlich machen. Der mutmaßliche Haupttäter ist den Behörden bekannt. Es soll sich um einen 24-jährigen Albaner aus dem Großraum Wels handeln. Die Obduktion soll ergeben haben, dass eine tödliche Gehirnschwellung beim 39-Jährigen als Folge einer Sturzverletzung eingetreten ist. L. soll zuvor einen Schlag ins Gesicht bekommen haben. Ein Freund, mit dem er unterwegs gewesen war, fand ihn reglos vor dem Lokal liegen.